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Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'den dev transfer

Alanyaspor ile sözleşmesini uzatmayan İngiliz stoper Steven Caulker'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda İstanbul devinde mücadele edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspordan ayrılan Steven Caulkerden dev transfer
Steven Caulker, Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Alanyaspor ile sözleşmesini uzatmayan İngiliz stoper Steven Caulker, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Serdar Dursun transferinde olduğu gibi bu transferi de sessiz sedasız tamamlayan sarı lacivertliler sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin Caulker ile ilgili yaptığı açıklama;

  • Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır.

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