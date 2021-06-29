Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'den dev transfer

Alanyaspor ile sözleşmesini uzatmayan İngiliz stoper Steven Caulker, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Serdar Dursun transferinde olduğu gibi bu transferi de sessiz sedasız tamamlayan sarı lacivertliler sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin Caulker ile ilgili yaptığı açıklama;

Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır.