Aleksandar Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli ekip Roma'da forma giyen Kolarov ile 2+1 senelik anlaşma sağladı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 33 yaşındaki yıldız oyuncuyla anlaştı. Sırp oyuncunun önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşeceği, daha sonrasında kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan 3 yıllık imzayı atacağı ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin Roma'ya Kolarov için 3 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcuya ise yıllık 2.5 milyon euro maaş ödeyeceğine değinildi.