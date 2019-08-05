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Aleksandar Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devame den Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona oldukça yakın.

Haber Merkezi Diğer
Kolarov'un Roma kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha var.

Kolarov'un Roma kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha var.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli ekip Roma'da forma giyen Kolarov ile 2+1 senelik anlaşma sağladı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 33 yaşındaki yıldız oyuncuyla anlaştı. Sırp oyuncunun önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşeceği, daha sonrasında kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan 3 yıllık imzayı atacağı ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Kolarov 2017 yılında 5 milyon euro bonservis karşılığında Manchester City'den Roma'ya transfer olmuştu.
Kolarov 2017 yılında 5 milyon euro bonservis karşılığında Manchester City'den Roma'ya transfer olmuştu.
İHA

Haberde, Fenerbahçe'nin Roma'ya Kolarov için 3 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcuya ise yıllık 2.5 milyon euro maaş ödeyeceğine değinildi.

  • Kolarov 2018-2019 sezonunda Roma formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.

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