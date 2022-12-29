Fenerbahçe'de Alex isyanı: Heykeli kaldırılsın

Sarı-lacivertli takımın unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, 29 Kasım'da sosyal medya hesabından Türk bayrağıyla "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yaptı.

Efsane isim, 2 Aralık'ta ise bu paylaşımını alıntılayarak illegal bir bahis sitesinin reklamını yaptı ve büyük tepki çekti.

Alex'e tepki gösteren isimlerden bir tanesi de sarı-lacivertli kulübün kongre üyesi Serkan Erg oldu.

Erg, Fenerbahçe stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Alex heykelinin kaldırılması için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı.