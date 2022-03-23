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Alexandru Cicaldau Galatasaray'dan ayrılıyor: Bonservis ücreti belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, takıma katılacak oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau ile de yollar ayrılıyor. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alexandru Cicaldau Galatasaraydan ayrılıyor: Bonservis ücreti belli oldu
Alexandru Cicaldau 6.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Galatasaray'ın sezon başında Romanya'nın Universitatea Craiova takımından transfer ettiği Alexandru Cicaldau ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı takım, İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile anlaşma sağladı.

Alexandru Cicaldau'nun bonservis ücreti belli oldu

Uzun süredir 24 yaşındaki oyuncuyu takip eden İtalyanlar, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile masaya oturdu. Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı takım, Alexandru Cicaldau için Sampdoria ile 8 milyon euro bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağladı.

Transferde tek bir şart var

Domenec Torrent'in de Alexandru Cicaldau'nun ayrılığına onay verdiği öğrenilirken, transferde tek bir şartın olduğu ifade edildi. Eğer Sampdoria bu sezon Serie A'da kalmayı başarabilirse, transfer bu yaz döneminde resmiyete kavuşacak. Eğer İtalyan kulübü, Serie B'ye düşerse transfer gerçekleşmeyecek. Şu anda ligde 29 puanla 15. sırada bulunan Sampdoria, küme düşme potasının 7 puan üstünde bulunuyor.

  • Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 karşılaşmada süre alan Cicaldau, 5 gol ve 3 asistle oynadı. Rumen oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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