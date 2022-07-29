Spor Ali Akman Galatasarayda
TRANSFER

Ali Akman Galatasaray'da

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonu NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçiren Ali Akman'ı kiralamak için kulübü Eintracht Frankfurt ile prensip anlaşmasına vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Akman Galatasarayda
Genç forvet kariyerinde çıktığı 84 maçta 22 gol atıp 5 asist yaptı.

Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, 20 yaşındaki Ali Akman'ı kiralıyor.

Son olarak forvet hattına Haris Seferovic'i transfer eden sarı-kırmızılılar, genç forveti 1 yıllığına kiralamak için kulübü Eintracht Frankurt ile prensip anlaşmasına vardı. Gelen bilgilere göre Galatasaray'ın herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Galatasaray'ın Ali Akman transferini bir an önce tamamlayıp, Avusturya'daki son etap kampına yetiştirmesi bekleniyor.

  • Geçen sezonu Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de geçiren genç forvet, 32 maçta 6 gol attı.

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