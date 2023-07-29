Ali Koç: Gelecek sene yıldız kullanmayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında konuştu. Gündem hakkında konuşan Koç, 1959 öncesi şampiyonluklar, TFF'nin komisyon kurması, formada bulunan yıldızlar ve eski başkan Aziz Yıldırım hakkında açıklamalarda bulundu.





Ali Koç'un öne çıkan ifadeleri şöyle:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı nedeniyle yeni sezonda yıldızsız formayla sahaya çıkacaklarını açıkladı.

"Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, son maçımız da öyleydi. Komisyon kurulmasaydı, sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz, bundan sonraki maçlarımıza da yıldızsız formamızla çıkacağız"

Ali Koç: "TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı nedeniyle yeni sezonda yıldızsız formayla sahaya çıkacağız." pic.twitter.com/2qKfILRyIp — SPOR (@yenisafakspor) July 29, 2023





1959 öncesi şampiyonluklar hakkında

"Bizim için bu konu net tanımla şudur; 1959'dan önce Türk topraklarında, futbol oynanıyordu ya da oynanmıyordu. Buna karar vermek, bu kadar basit. Bizim açımızdan 1959 öncesi mücadelemiz, sportif rekabetin veya bir üstünlük kurma refleksinin sonucu değildir. Rakibimiz için tarih ve hukuki gerçekler hiçbir anlam ifade etmiyor"





Galatasaray'ın açıklamaları üzerine

"Suç mahaline ilk giden katıldı dediler geçen sene. Görüyorsunuz TFF açıklama yapar yapmaz ayaklandılar"

"Panik içindeler çünkü 1 tane şampiyonlukları var 1959 öncesi. Biz işin parasında değiliz"

"1959 öncesi şampiyonluklar bizim için nettir. Biz hakkımızın peşindeyiz. Efsanelerimizin sahada akıttığı terlerin peşindeyiz. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için önemli bir konu bu. Fenerbahçe-Galatasaray kavgası değil"





Eski Başkan Aziz Yıldırım'a yüklendi

"Aziz Yıldırım yalan, iftira ve tehditlerle yine ortaya çıktı. Camia gücüne bu sezon her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Öyle bir ülkede, toplumda ve kültürde yaşıyoruz ki; yalanlara, iftiralara ve tehditlere cevap vermeyince, üstünüze yapışıyor. Kısa bir cevap vereceğim ve sezon sonuna kadar polemiğe girmeyeceğim"





"Zaman zaman ortaya çıkarak ayar vermeye çalışıyorlar. Sayın Yıldırım ve etrafındaki yancıları, hayal dünyasında yaşıyor. Fenerbahçe'nin başarısıyla ilgileri yok. Herkes bunu görüyor. Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor olsaydınız, çok daha farklı bir duruş sergilerdiniz"





"Aziz Yıldırım, kamuoyu karşısında karşıma çıkmaya cesaret gösterirse cevap veririm. Bundan böyle benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır"





"Siz en cesur görünen ama öyle olmayan bir lidersiniz" ifadelerini kullandı.







