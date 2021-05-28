Spor Ali Naibi Süper Lig ekibiyle anlaştı
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Ali Naibi Süper Lig ekibiyle anlaştı

Kayserispor yeni sezona sportif direktör Ali Naibi ile teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde girecek.

Haber Merkezi İHA
Ali Naibi Süper Lig ekibiyle anlaştı
Ali Naibi son olarak Beşiktaş'ta görev almıştı.

2021-2022 futbol sezonunda yine Süper Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor, teknik direktör değişikliği yapmayacak.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı daha önce 1,5 yıllık anlaşmaya vardıkları teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yola devam edeceklerini söyledi.

Başkan Berna Gözbaşı, “Geride kalan sezon 6 teknik direktör değişikliği yaptık. Çok hoca değiştirmenin avantajını ve dezavantajını yaşadık. Yalçın hocamız ile 1,5 yıllık anlaşmıştık ve yeni sezonda da Yalçın hoca ile devam edeceğiz. Yalçın hocanın gönderilip başka bir hocanın geleceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak
Teknik direktör Yalçın Koşukavak

Ali Naibi Kayseri'de

Sportif Direktör olarak anlaşmaya vardıkları Ali Naibi’nin de Kayseri’ye geldiğini dile getiren Gözbaşı, “Ali Naibi ve teknik heyetimiz ile sıkı bir çalışma temposuna girip Kayserisporumuzu lige nasıl hazır hale getiririz sorusunun cevabını bulacağız. Transfer yapmak, iyi bir ekip kurmak ve ligde başarılı olmak için de ekonomik problemi minimize etmek zorundayız. Göreve geldiğimden bu yana sadece transfer tahtasını açmak adına 51 milyon TL ödeme yaptım. Önümüzde 25 milyon TL’ye yakın ödememiz gereken rakam var” açıklamasını yaptı.

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