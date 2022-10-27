Ali Palabıyık'tan Galatasaray maçı itirafı: "Hatalıyım"

Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık, İsviçre'de yöneteceği UEFA Konferans Ligi maçından önce Galatasaraylı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Palabıyık, tepki gösteren taraftarlara, ''Evet hatalıyım, hatalı kararlar verdim. Özür dilerim' ifadeleriyle cevap verdi.
- Hatırlanacağı üzere Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'a gösterdiği kırmızı kart nedeniyle büyük tepki çekmişti.
👔“Bariz gol şansı diyemezsiniz!”
🎙Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, UEFA donelerini ortaya koyarak Sacha Boey’un pozisyonunu anlattı. pic.twitter.com/UTFym45Mpb
👔“Bariz gol şansı diyemezsiniz!”