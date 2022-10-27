Spor Ali Palabıyıktan Galatasaray maçı itirafı "Hatalıyım"
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Ali Palabıyık'tan Galatasaray maçı itirafı: "Hatalıyım"

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig maçında verdiği kararlarla tartışma çıkartan Ali Palabıyık, Basel-Zalgris maçı öncesinde gittiği İsviçre'de büyük tepkiyle karşılandı. Palabıyık, Galatasaraylı taraftarların tepkilerine, ''Evet hatalıyım, hatalı kararlar verdim. Özür dilerim' ifadeleriyle cevap verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Palabıyıktan Galatasaray maçı itirafı: Hatalıyım
Ali Palabıyık

Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık, İsviçre'de yöneteceği UEFA Konferans Ligi maçından önce Galatasaraylı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Palabıyık, tepki gösteren taraftarlara, ''Evet hatalıyım, hatalı kararlar verdim. Özür dilerim' ifadeleriyle cevap verdi.

  • Hatırlanacağı üzere Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'a gösterdiği kırmızı kart nedeniyle büyük tepki çekmişti.
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