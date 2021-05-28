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Allegri yeniden Juventus'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine iki sezon aradan sonra yeniden Massimiliano Allegri'yi getirdi.

Haber Merkezi AA
Allegri yeniden Juventusta
Allegri, Chellini'ye taktik veriyor.

Siyah-beyazlı kulüpten "Evine hoş geldin Max" başlığıyla yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın çok iyi bildiği ve sevdiği Juventus'un başına tekrar geçtiği, birlikte yeni hedeflere doğru bir yolculuğa başlandığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon euro arasında bir ücret karşılığı Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Allegri, Juventus'ta görev aldığı ilk döneminde önemli başarılara imza atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2019 arasında siyah-beyazlı ekiple 5 lig şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupa zaferi yaşamış, 2015 ile 2017 yıllarında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

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