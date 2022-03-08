Almanya Arda Güler'i konuşuyor: Her takımda oynar

Arda Güler bu sezon ligde 5 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de bu sezon A Takım'a yükselen ve oynadığı her karşılaşmada büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa devlerinin de radarına girdi. Genç oyuncu için birçok kulüp scoutlarını görevlendirirken, Arda'yı yakından takibe aldılar.

Futbol Plus'a konuşan menajer Erkut Söğüt, 17 yaşındaki yıldız ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Arda Güler'i Türkiye U17 maçında izlediğini belirten Söğüt, Almanların sarı-lacivertli oyuncuya hayran kaldığını söyledi.

"Hepsinde oynar"

Menajer Erkut Söğüt, "Fenerbahçe'deki Arda Güler'i Almanya U17 - Türkiye U17 maçında izledim. Almanların hepsi, 'Hangi Bundesliga kulübünde olursa olsun oynatırlar. İstisnasız bu çocuk oynar' dediler" ifadelerini kullandı.

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