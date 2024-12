Alperen Şengün'ün double double'ı Houston'a galibiyeti getirdi

NBA'e bu gece oynanan 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston, deplasmanda New Orleans'a konuk oldu. Alperen Şengün, Smoothie King Center'da oynanan mücadelede 25 dakika 10 saniye süre alırken 10 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi. Houston'da Jalen Green 30, Cam Whitmore 27 ve Fred VanVleet 25 sayı ile ön plana çıkarak galibiyette önemli rol oynadı. New Orleans Pelicans'ta ise Trey Murphy III'nin 21, Dejounte Murray ile Brandon Boston'ın 17'şer sayısı kazanmaya yetmedi. Bu sonuçla Houston Rockest 21. galibiyetini elde etti. New Orleans ise 26. kez sahadan mağlup ayrıldı.