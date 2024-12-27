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Alperen Şengün'ün double double'ı Houston'a galibiyeti getirdi

Alperen Şengün'ün double double'ı Houston'a galibiyeti getirdi

11:0827/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
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Double-double yapan Alperen Şengün Houston Rockest'a 21. galibiyetini getirdi.
Double-double yapan Alperen Şengün Houston Rockest'a 21. galibiyetini getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double double" yaptığı maçta Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 128-111'lik skorla yendi.

NBA'e bu gece oynanan 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston, deplasmanda New Orleans'a konuk oldu. Alperen Şengün, Smoothie King Center'da oynanan mücadelede 25 dakika 10 saniye süre alırken 10 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi. Houston'da Jalen Green 30, Cam Whitmore 27 ve Fred VanVleet 25 sayı ile ön plana çıkarak galibiyette önemli rol oynadı. New Orleans Pelicans'ta ise Trey Murphy III'nin 21, Dejounte Murray ile Brandon Boston'ın 17'şer sayısı kazanmaya yetmedi. Bu sonuçla Houston Rockest 21. galibiyetini elde etti. New Orleans ise 26. kez sahadan mağlup ayrıldı.




Oklahoma City Thunder'dan üst üste 9. galibiyet


Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-114 yenerek peş peşe 9. galibiyetini aldı. Gainbridge Fieldhouse'da oynanan müsabakada Indiana'nın konuğu olan Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander'ın 45 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik etkili performansıyla kazanmayı başardı. Konuk ekipte Jalen Williams da 20 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Indiana'da Andrew Nembhard'ın 23, Pascal Siakam'ın da 22 sayısı galibiyete yetmedi.


Sonuçlar


Washington Wizards-Charlotte Hornets: 113-110

Orlando Magic-Miami Heat: 88-89

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 114-120

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 141-133

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 111-128

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 105-111

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 155-126

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 113-114

Portland Trail Blazers​​​​​​​-Utah Jazz: 122-120

#Alperen Şengün
#Amerikan Basketbol Ligi
#NBA

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