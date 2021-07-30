Alperen Şengün'ün NBA yolculuğu başlıyor: Takımı belli oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün NBA macerası başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi 2020/2021 sezonunun en değerli oyuncusu seçilen 19 yaşındaki yıldızın yeni takımı belli oldu.

Alperen için büyük fedakarlık

Milli yıldız Alperen Şengün, NBA Draft 2021'de 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi. Ayrıca Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü alabilmek için Oklahoma City Thunder'a takasa gelecekteki ilk tur haklarından iki tanesini verdi.

19 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 19.2 sayı, 9.4 ribaunt, 2.5 asist, 1.7 blok, 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.