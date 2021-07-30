Spor Alperen Şengünün NBA yolculuğu başlıyor Takımı belli oldu
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Alperen Şengün'ün NBA yolculuğu başlıyor: Takımı belli oldu

2020/2021 ING Basketbol Süper Ligi sezonun en değerli oyuncusu seçilen Alperen Şengün, NBA Draft 2021'de 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alperen Şengünün NBA yolculuğu başlıyor: Takımı belli oldu
Alperen Şengün artık Houston Rockets forması giyecek.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün NBA macerası başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi 2020/2021 sezonunun en değerli oyuncusu seçilen 19 yaşındaki yıldızın yeni takımı belli oldu.

Alperen için büyük fedakarlık

Milli yıldız Alperen Şengün, NBA Draft 2021'de 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi. Ayrıca Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü alabilmek için Oklahoma City Thunder'a takasa gelecekteki ilk tur haklarından iki tanesini verdi.

  • 19 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 19.2 sayı, 9.4 ribaunt, 2.5 asist, 1.7 blok, 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

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