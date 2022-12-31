Altay Bayındır: Şampiyonluk bize yakışır

Kulüp televizyonunda bir programa konuşan Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, yeni yıl hakkında iyi dileklerde bulundu. Bayındır, “Geride bıraktığımız yıllarımızdan çok daha iyilerini gelecek yıl ve sonraki yıllarda hep birlikte yaşarız inşallah. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Olumlu, olumsuz birçok şey yaşandı. İnşallah önümüzdeki yıl, olumlulardan aldığımız enerjiyle pozitif düşünerek bundan sonraki yıllar da sağlıklı, güzel bir mantaliteyle geçireceğimiz nice mutlu yılların başlangıcı olur” ifadelerini kullandı.

Yeni yıldan beklentisini ise tecrübeli kaleci, “Yıllardır mücadele ediyoruz. Uzun süredir hasret duyduğumuz bir durum söz konusu. İnşallah bu sene tüm emeklerimizin, mücadelemizin, sahada gözüken, gözükmeyen, Samandıra’da çalışan, gecesi, gündüzü olmayıp takım için, başarımız için mücadele eden herkesin meyvesini aldığı bir sezon olur. Yeni yılla ilgili tek beklentim bu.” sözleriyle aktardı.

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"Şampiyonluk bize yakışır"

Sezonun şu ana kadarki süreciyle ilgili Altay, “Çok güzel bir birliktelik oluştu, özellikle bu sene. Benim 4. yılım ama bu sene daha farklı, daha iyi bir hava var pozitif anlamdı. Herkes neşeli, herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor. Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir teknik kadromuz var. Dolayısıyla onlar saha içinde bize çok şey katıyor. Bizler de bunları sahaya yansıttığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Fakat bu futbol, bazen bazı şeyler istediğin gibi gitmiyor. Kazandığımız zaman mutluyuz. Bunun devam etmesi için hepimiz mücadele veriyoruz. Önemli olan her maçı final niteliğinde, her maçın önemini, ciddiyetini bilir şekilde antrenmanlarda da aynı şekilde- mücadeleye devam edeceğiz futbolcular olarak. Sezon sonu da sakatlıksız, kimsenin rahatsızlık yaşamadığı iyi bir sezon olur; bu emeklerin meyvesini inşallah sezon sonu güzel bir sonuçla alırız. Önümüzde birçok maç var. Keza birçok maç da oynayarak buraya geldik. Bir Dünya Kupası arası oldu ama ondan önce de çok yoğun bir trafiğimiz vardı. Lige en erken biz başladık. Avrupa maçlarımız, sürekli yolculuklarımız… İster istemez yorgunluklar üst üste binmişti. Dünya Kupası bize de iyi geldi. Ama çalışmalarımıza devam ettik. İnşallah bu güzel gidişat devam eder. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır. Taraftarlarımızla her daim iç içe geçireceğimiz güzel zamanlar olur inşallah.” değerlendirmesini yaptı.

"Hocamız her şeyin zamanını biliyor"

Teknik direktör Jorge Jesus ve takıma kattığı olumlu havayla ilgili Altay, “Negatif hiçbir şeyimiz yok. Ne zaman gülünmesi gerekiyor, ne zaman neşeli olunması gerekiyor, ne zaman dersine ciddi bir şekilde çalışman gerekiyor bunların ayrımını çok güzel yapıyor. Bizler de buna uyum sağladığımız zaman her zaman sonuç alıyoruz. Bu çok önemli bir nüans. Hocamız bunu sağlıyor. Toplantılarda ciddi ne gerekiyorsa konuşuyoruz, arada ufak bir gülme esi de veriliyor. O da oyuncular için güzel oluyor. Her gün toplantı yapıyor, birçok şeyi konuşuyoruz. Saha içinde de aynı şekilde hocamız bize birçok şeyi gösteriyor.” şeklinde konuştu.

"Taraftarımız bizi görüyor ve destek olmaya çalışıyor"

Taraftarların desteği ve zaman zaman yaşanan olumsuzluklara da değinen Altay, “Teknik-taktik anlamındaki davranışlar dışında yüreğimizi, hissiyatlarımızı, hissettiklerimizi içten dört dörtlük bir enerji olarak sahaya verdiğimiz zaman taraftarlarımız bunu görüyor ve her zaman bize destek çıkmaya çalışıyorlar. Bazen olumsuzluklar normal. Yola sağlıklı şekilde devam etmek adına olumlu bakmak gerekiyor. Kazandığımız zaman ufak tefek sıkıntılar da ortadan kalkabiliyor. Olaya bakış açın çok önemli. Büyük bir şey yaşasan bile o olayı küçük bir hale getirebiliyorsun. Herhangi bir hissiyatın olsa bile olumlama yaparak kafanda sağlıklı bir yere çekebiliyorsun. Bizler de yaşadığımız olumsuzluklar karşısında bunu yapıyoruz.” dedi.

"Önemli olan sahada mücadele etmek"

Maç kazanmanın ya da kaybetmenin ötesinde önemli olanın sahadaki mücadele ve ruh olduğuna değinen Bayındır, “Kaybettiğimiz zaman kamuoyunda hazır bekleyen birçok insan var ya da kötü geçen bir maçtan sonra birçok hazır insan var. Onların konuşması, yazdığı, çizdiği, söylediği.. gayet normal. İnsan kendi kapasitesini her zaman yaptıklarıyla belirleyen bir varlıktır. Maç kazanırız, kaybederiz; önemli olan sahada teknik, taktik dışındaki şeyden bahsediyorum. Mücadele etmek! Ruhen, kalben hissetmek yani nasıl ki taraftarlarımız gol kaçtığında onu hissediyorsa bizler sahada onların daha fazlasıyız. Konsantre olmuş bir şekilde mücadele etmeye, pozitif anlamda kendimizi vermeye çalışıyoruz. Spekülasyonlarla ilgili konuda ise bizim kulağımız tamamen kapalı. Ben çok fazla artık ne televizyonu açan bir insanım, ne haber ne vs. Kulağımız tıkalı, sahaya odaklı, yapmamız gereken şey belli. Kaldı ki olumsuz şeyler de yaşanabilir gidişatta ama önemli olan gemiyi yanaştırmak. Biz buna odaklı bir şekilde mücadele edeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum; maç kazandığımızda da çok büyük bir olumlu konuşmalar oluyor. Açıkçası işin özeti şöyle rehavete kapılmamak lazım. Her anlamda rehavete kapılmamak lazım. İşinin ciddiyetinin bilincinde, kazansan da kaybetsen de her zaman dört dörtlük çalışmaya, mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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