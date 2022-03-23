Spor Altaya teknik direktör dayanmıyor
FUTBOL FUTBOL

Altay’a teknik direktör dayanmıyor

Altay, Serkan Özbalta ile yollarını ayırarak bu sezon 4. kez teknik direktör arayışına girdi. Siyah-beyazlılar son 4 sezonda ise 11 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Altay’a teknik direktör dayanmıyor
Altay

Süper Lig’de zor günler geçiren ve küme düşme hattından kurtulamayan Altay’da, dün itibarıyla Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrılmıştı. Özbalta’nın ayrılığının ardından siyah-beyazlı yönetim yeni teknik direktör arayışına girdiklerini ve kısa sürede açıklayacaklarını bildirmişti. İzmir temsilcisi bu değişiklikle beraber mevcut sezondaki 4. teknik direktörünü getirmiş olacak.

Bu sezona Mustafa Denizli yönetiminde başlayan Altay, daha sonra 20. haftada Denizli’nin yardımcısı Mert Nobre’yi göreve getirmişti. 3 hafta görevde kalan Nobre’nin yerine ise Serkan Özbalta getirildi. 7 hafta görevde kalan Özbalta, 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak kümede kalma umutlarını tazelemesine rağmen kulüp içindeki maddi sorunlardan dolayı görevinden istifa etti.

TFF 1. Lig’de 3 sezonda 8 teknik direktörle çalıştı

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz 3 sezonda ise yine teknik direktör değişiklikleriyle dikkat çekmişti. TFF 1. Lig’e yükseldiği 2018-2019 sezonunda Alper Avcı, Özden Töraydın ve Sait Karafırtınalar ile çalışan İzmir temsilcisi, 2019-2020 sezonuna Karafıtınalar yönetiminde başlarken, daha sonra Ali Tandoğan ve ardından Yalçın Koşukavak’ı göreve getirdi. 2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay, Yücel İldiz’le sezona başlarken, 21. haftada görevi Osman Özköylü’ye vermişti. Sezonun bitimine 3 hafta kala Özköylü’nün görevine son veren siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli ile play-off şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig’e yükselmişti.
Devlete faturası25 milyar lira

Devlete faturası
25 milyar lira

Milyonlarca kaçak makaron ve filtre ele geçirildi.
İllallah dedirten komşu

İllallah dedirten komşu

​Apartman sakinlerinin kabusu oldu.
İlk ödemeler hesapta

​Bakanlık duyurdu: Kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL'ye ulaştı

Öğrenci kartına 25 yaş sınırı

Öğrenci kartına 25 yaş sınırı

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 zam yolda.

​Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması.

​Taksiciyle yolcuların tartışması kamerada.

Son senelerin en yoğun kışını yaşıyorlar.

​Lavrov: Ukrayna'ya barış gücü gönderirseniz savaş çıkar

​İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 88,63'e ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.