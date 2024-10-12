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Altay'da 4 isim takımdan ayrıldı

Altay'da 4 isim takımdan ayrıldı

15:2212/10/2024, Cumartesi
DHA
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Altay'da kriz sürüyor.
Altay'da kriz sürüyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta 7. haftada yarın deplasmanda İskenderunspor'la karşılaşacak Altay'da 4 tecrübeli futbolcu kendilerine ödeme yapılmaması nedeniyle takımdan ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan Özenç, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah, yönetime rest çekerek İskenderun kafilesine katılmadı. Yaşanan krizin perde arkasında 2. haftadaki Ankaraspor galibiyet primlerinin yatırılmayıp, dün personele gecikmiş 1 maaş ödemesi yapılmasının yattığı iddia edildi.


Altay yönetiminin geçtiğimiz günlerde kulübe gelen az miktarda parayı 4 maaş alacağı bulunan personele dağıtma kararı aldığı öğrenildi. Bu gelişmeyi duyan deneyimli oyuncular, galibiyet primlerinin de uzun süredir ödenmemesi nedeniyle tepki gösterdi.


Transfer yasağı bulunan ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Altay'da tecrübeli oyunculardan sadece Murat Uluç kafilede yer aldı. İzmir temsilcisi yarın zorlu İskenderun deplasmanında gençleriyle sahaya çıkacak.

#Altay
#TFF 2. Lig
#Ceyhun Gülselam

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