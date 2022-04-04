Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Altayda hesap devri başladı
FUTBOL FUTBOL

Altay'da hesap devri başladı

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay, geride kalan 7 haftada aldığı sonuçlara bağlı olarak küme düşüp düşmeyeceği belli olacak. İzmir ekibinin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Altayda hesap devri başladı
Altay, ligde 29 puanla 17. sırada yer alıyor

Süper Lig'de milli aranın ardından evinde Fraport Tav Antalyaspor'a 2-1 yenilen düşme potasındaki Altay'da hesap devri başladı.

Kurtuluş bölgesindeki GZT Giresunspor'un 7 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılar, kalan 7 maç için umudunu kaybetmedi. Antalyaspor maçıyla göreve başlayan teknik direktör Sinan Kaloğlu, asla pes etmeyeceklerini dile getirdi. Önlerinde 21 puan olduğunu ifade eden Kaloğlu, "Sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz, savaşacağız" diye konuştu.
Bu hafta Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay, 7 maçın 4'ünü evinde oynayacak. Adana deplasmanın ardından Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk edecek siyah-beyazlılar Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa maçlarıyla sezonu tamamlayacak. Öte yandan alacakları nedeniyle yönetimle ters düşen ve kadro dışı bırakılan golcü Paixao'nun şu an için affı gündemde değil.


Park görevlisiydi

Park görevlisiydi

​90 yaşında işe girdi 100 yaşında emekli oldu.
İstifa etti

İstifa etti

​Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir dönemi sona erdi.
Yunanistanda F-35 hayal kırıklığı

İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi

İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi

İstanbul'daki özenle korunuyor.

​Yanlışlıkla yutulan cisimleri çıkarabilecek.

Rusya hangi şehirlerden çekildi? Ukrayna hangi kentleri geri aldı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.