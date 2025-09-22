Yeni Şafak
Altay'da Yusuf Şimşek sesleri

12:2022/09/2025, Pazartesi
DHA
Yusuf Şimşek son olarak Adanaspor'da görev aldı.
Yusuf Şimşek son olarak Adanaspor'da görev aldı.

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da istifa eden teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun yerine yönetimin Yusuf Şimşek'i göreve getirmek istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpte yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı'nın başkanlığa aday olduğunu ilk kez açıkladığı mayıs ayında teknik direktör Yusuf Şimşek'le temas kurduğu ancak daha sonra Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin göreve getirdiği Ramazan Kurşunlu ile yola devam etme kararı aldığı ifade edildi.


Kurşunlu'nun istifası sonrası Sinan Kanlı'nın teknik direktör arayışlarında ilk sıraya Yusuf Şimşek'i koyduğu bildirildi.


Altay'da 2023-24 sezonunda takım 1. Lig'de mücadele ederken 5 maça çıkan Yusuf Şimşek; 3 galibiyet, 2 yenilgi alıp 1.8 puan ortalaması yakaladıktan sonra yönetimsel sıkıntılar nedeniyle görevden ayrılmıştı.


Son olarak geçen sezon Adanaspor'u çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamın İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Yusuf Şimşek daha önce İzmir'de Karşıyaka'da da teknik direktörlük yapmıştı.





#3. Lig
#Altay
#Yusuf Şimşek
