Altay'da Yusuf Şimşek sesleri

Siyah-beyazlı kulüpte yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı'nın başkanlığa aday olduğunu ilk kez açıkladığı mayıs ayında teknik direktör Yusuf Şimşek'le temas kurduğu ancak daha sonra Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin göreve getirdiği Ramazan Kurşunlu ile yola devam etme kararı aldığı ifade edildi.