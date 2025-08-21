Alternatif Diogo Costa

Yeni Şafak
Umut Yılmaz
04:0021/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Ederson’un alternatifi olarak Diogo Costa’yı devreye aldı. Sarı-kırmızılılar, Portolu kaleciye 5 yıllık kontrat ve yıllık 8 milyon avro teklif etti.

Takımdan ayrılan Fernando Muslera’nın yerini dolduracak bir isim için uzun süredir girişimlerini sürdüren Galatasaray, henüz kale bölgesini güçlendiremedi. Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’la yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Bir diğer yandan alternatif isimlere de teklif götüren Galatasaray’ın Porto’nun 25 yaşındaki kalecisi Diogo Costa’yla ilgilendiği iddia edildi. Protekiz basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı kulüp, Costa'ya yıllık 8 milyon avro maaş ve 5 yıllık kontrat önerdi. Portekizli futbolcunun 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.


ALTYAPI ÜRÜNÜ

Portekiz ekibinde 198 resmi maçta görev yapan Costa, 84 maçta kalesini gole kapattı. Porto altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci, sırasıyla tüm alt yaş gruplarında forma giydi. 2019-2020 sezonunda A Takım’a çıkan 1.86 boyundaki kaleci, 2021- 2022 sezonundan beri düzenli forma giyiyor. Porto’nun bu sezon Portekiz Ligi’nde çıktığı 2 maçta da 90 dakika görev yapan Costa, alesini gole kapattı.


