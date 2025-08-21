Alternatif Diogo Costa

Takımdan ayrılan Fernando Muslera’nın yerini dolduracak bir isim için uzun süredir girişimlerini sürdüren Galatasaray, henüz kale bölgesini güçlendiremedi. Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’la yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Bir diğer yandan alternatif isimlere de teklif götüren Galatasaray’ın Porto’nun 25 yaşındaki kalecisi Diogo Costa’yla ilgilendiği iddia edildi. Protekiz basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı kulüp, Costa'ya yıllık 8 milyon avro maaş ve 5 yıllık kontrat önerdi. Portekizli futbolcunun 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.