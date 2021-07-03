Altı şampiyonluğu bulunan kulüp küme düşürüldü

Ulusal Yönetim Kontrol Birimi ekipleri, Bordeaux ve Angers takımlarında yaptıkları inceleme sonucunda Bordeaux’nun ana sponsoru King Street’in çekilmesi ve Angers’in ise bir futbolcusunu Wolverhampton’a kiralamasında belge eksikliği olduğu gerekçesiyle, iki kulübü küme düşürttü.

Karara itiraz edeceklerini açıklayan iki kulübün, mali polisin verdiği cezadan kurtulması için kararın temyiz edileceği 12 Temmuz’a kadar geçerli gerekçeler sunması gerekiyor.

Bordeaux Kulübü'nün satış aşamasında olduğu ancak ilgili birime sağlam bir mali plan sunacakları belirtilirken, Angers Kulübü eksik belgenin biran önce yetkili kuruma ulaştırılacağını kaydetti.

Küme düşürülen takımlardan Bordeaux'nun Ligue 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyordu. Bordeaux geçtiğimiz sezon ligi 12'inci, Angers ise 13. sırada tamamlamıştı.



