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Altı şampiyonluğu bulunan kulüp küme düşürüldü

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Bordeaux ile Angers'in, mali nedenlerden dolayı küme düşürülmesine karar verildi.

Haber Merkezi AA
Altı şampiyonluğu bulunan kulüp küme düşürüldü
Bordeaux, 6 kez Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ulusal Yönetim Kontrol Birimi ekipleri, Bordeaux ve Angers takımlarında yaptıkları inceleme sonucunda Bordeaux’nun ana sponsoru King Street’in çekilmesi ve Angers’in ise bir futbolcusunu Wolverhampton’a kiralamasında belge eksikliği olduğu gerekçesiyle, iki kulübü küme düşürttü.

Karara itiraz edeceklerini açıklayan iki kulübün, mali polisin verdiği cezadan kurtulması için kararın temyiz edileceği 12 Temmuz’a kadar geçerli gerekçeler sunması gerekiyor.

Bordeaux Kulübü'nün satış aşamasında olduğu ancak ilgili birime sağlam bir mali plan sunacakları belirtilirken, Angers Kulübü eksik belgenin biran önce yetkili kuruma ulaştırılacağını kaydetti.

  • Küme düşürülen takımlardan Bordeaux'nun Ligue 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyordu. Bordeaux geçtiğimiz sezon ligi 12'inci, Angers ise 13. sırada tamamlamıştı.


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