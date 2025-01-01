Altınordu'da Olcay Şahan ile aşı tuttu

Eroğlu'ndan sonra teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer ve Atilla Küçüktaka ile uzun vadeli çalışma ortamı sağlanamadı.

Bu sezon başında göreve getirilen Olcay Şahan ise takımın başında başarılı sonuçlara imza attı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve A Milli Takım'da önemli başarılara imza atan Olcay Şahan, teknik adamlık kariyerinde de iddialı olduğunu gösterdi.