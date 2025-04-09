Altınordu’da teknik direktör Ersan Parlatan telafi peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligde arka arkaya oynadığı Kastamonuspor ve 1461 Trabzon maçlarını kaybederek düşüşe geçti. 30. haftayı 55 puanla 5. Sırada tamamlayan İzmir ekibinde Teknik Direktör Ersan Parlatan yaşanan bu duruma dair açıklamalarda bulunu. 2 maçlık mağlubiyet serisi oluşturdukları için üzgün olduklarını vurgulayan Parlatan, "Kastamonu maçının ilk yarsında iyi oynadık. İkinci yarı ortada giden maçta gereksiz bir gol yedik arkasından durum 2-0 oldu. Takımın o maçta çabası vardı. O maçtan puansız ayrılıp Trabzon’a geçmemiz üzüntü vericiydi. Futbolda iyi mücadele etmen, koşman ve arzulu olman lazım. 1461 Trabzon maçında bunu sahaya yansıtamadık. Oyunla alakalı değil ama mücadele, arzu ve istek anlamında eksikliklerimiz vardı. İki deplasmandan puansız dönmek bizleri üzdü" dedi.