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Spor

Altınordu'ya 1.96'lık golcü

Altınordu, son olarak Almanya 5. Lig takımlarından TuS Bövinghausen'de forma giyen 23 yaşındaki santrfor Keni Var Uzun’u kadrosuna kattı.

11:19 . 1/08/2023 Salı
IHA
Keni Var Uzun, Altınordu ile sözleşme imzaladı.

Keni Var Uzun, Altınordu ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Altınordu, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.


Kadrosunu büyük oranda değiştiren ve altyapıdan oyuncuları A takıma yükselten İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler, son olarak TuS Bövinghausen takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Keni Var Uzun’u kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, “A Takım kadromuzu, en son Almanya’nın TuS Bövinghausen takımında forma giyen 1.96 boyundaki Türk oyuncu Keni Var Uzun ile güçlendirdik. Keni Var Uzun’a hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.


Keni Var Uzun geçen sezon Oberliga Westfalen'de (5'inci Lig) 30 maçta 19 gol, 2 asistle oynadı.




#Altınordu
#Keni Var Uzun
#Almanya
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