Anadolu Efes İspanya deplasmanında: Rakip Baskonia

10:5930/10/2025, Perşembe
AA
Anadolu Efes
Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes yarın İspanya ekibi Baskonia ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek.


Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.


Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 de yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 14. sırada başladı.


Baskonia ise çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle ligde son sırada bulunuyor.


Anadolu Efes, çift maç haftasında rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.




