Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu

Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu

15:1729/10/2025, Çarşamba
AA
Nick Calathes, 2022-2024 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı.
Nick Calathes, 2022-2024 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı.

Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Partizan, bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen 36 yaşındaki ABD asıllı Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i kadrosuna kattı.

Sırp kulübü Partizan'dan yapılan açıklamada, "Daha önce Monaco, Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin de formasını giyen Nick Calathes, Partizan'ın yeni transferi oldu" denildi.


Avrupa Ligi'nden yapılan paylaşımda ise "Gerçek bir Avrupa Ligi efsanesi olan Nick Calathes, Sırp ekibi Partizan ile güçlerini birleştirdi" ifadesi kullanıldı.


Calathes, Fenerbahçe Beko'da 2022 ile 2024 yılları arasında forma giyerken birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.


Deneyimli basketbolcu, son olarak Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi Monaco'da forma giyiyordu.


ABD'nin Florida eyaletinde dünyaya gelen Calathes'in hem Yunanistan hem de ABD vatandaşlığı bulunuyor.


Panathinaikos formasını 2009 ile 2012 yılları arasında giyen Calathes, burada Zeljko Obradovic'in yönetiminde Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.




