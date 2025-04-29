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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçında Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçında Panathinaikos'u konuk edecek

09:1529/04/2025, Salı
AA
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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçında Panathinaikos'u konuk edecek
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçında Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.


İki takım 37. kez rakip olacak

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı. Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.


Avrupa'da 873. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 873. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 872 karşılaşmada 493 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.


Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 625. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 624 maçın 336'sını kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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