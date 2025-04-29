Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçında Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı. Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 625. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 624 maçın 336'sını kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.