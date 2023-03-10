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Spor

Andrea Pirlo: 1 puandan memnun değilim

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Giresunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Karagümrük teknik direktörü, Andrea Pirlo basın toplantısında konuştu.

23:38 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Andrea Pirlo'nun takımı 9 maçtır kaybetmiyor

Andrea Pirlo'nun takımı 9 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Giresunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Karagümrük teknik direktörü, Andrea Pirlo basın toplantısında konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, hedefledikleri sonuca ulaşamasalar da alınan 1 puanın kötü olmadığını dile getirdi.

Pirlo, 2-0'dan geri dönmeyi başardıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İlk golü penaltıdan, ikinci golü ise hızlı bir hücumdan yedik. Daha sonra reaksiyon vermeye başladık. Bu reaksiyonun sonunda 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda maça geri döndük. Aslında 3 puanı getirecek pozisyonlara da girdik. Her maçı kazanmak, her maçı en üst seviyede oynamak hedefimiz. Genel anlamda 1 puandan memnun değilim ama maçın gidişatına baktığımızda ise 1 puan iyidir."





#Giresunspor
#Fatih Karagümrük
#Andrea Pirlo
1 saat önce
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Andrea Pirlo: 1 puandan memnun değilim
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