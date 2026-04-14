Anfield'da bir skandal daha: PSG'li yıldız saha kenarında sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanan rövanş mücadelesi, bir sakatlık olayıyla daha gündeme geldi. Anfield’da yaşanan talihsiz an, karşılaşmanın önüne geçti.

Bir önceki turda Galatasaraylı Noa Lang’ın reklam panolarına parmaklarını sıkıştırarak sakatlık yaşaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Anfield’da yaşanan bu son olay, saha kenarı güvenliği konusunu bir kez daha tartışmaya açtı.