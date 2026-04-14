Anfield'da bir skandal daha: PSG'li yıldız saha kenarında sakatlandı

Anfield'da yaşanan talihsiz sakatlıklar zinciri sürüyor. PSG’li Désiré Doué, Liverpool deplasmanında saha kenarında sakatlandı ve 52. dakikada oyundan çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanan rövanş mücadelesi, bir sakatlık olayıyla daha gündeme geldi. Anfield’da yaşanan talihsiz an, karşılaşmanın önüne geçti.
PSG’nin genç yıldızı Désiré Doué, mücadele sırasında saha kenarındaki tripod kameranın ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle karnına darbe alan oyuncu yerde kaldı ve sağlık ekipleri hemen sahaya girdi.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Doué, karşılaşmanın 52. dakikasında kenara alınmak zorunda kaldı.
Bir önceki turda Galatasaraylı Noa Lang’ın reklam panolarına parmaklarını sıkıştırarak sakatlık yaşaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Anfield’da yaşanan bu son olay, saha kenarı güvenliği konusunu bir kez daha tartışmaya açtı.