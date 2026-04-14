Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Anfield'da bir skandal daha: PSG'li yıldız saha kenarında sakatlandı

23:2814/04/2026, Salı
Sonraki haber
Desire Doue'nin yerde kaldığı an.
Anfield'da yaşanan talihsiz sakatlıklar zinciri sürüyor. PSG’li Désiré Doué, Liverpool deplasmanında saha kenarında sakatlandı ve 52. dakikada oyundan çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanan rövanş mücadelesi, bir sakatlık olayıyla daha gündeme geldi. Anfield’da yaşanan talihsiz an, karşılaşmanın önüne geçti.

PSG’nin genç yıldızı Désiré Doué, mücadele sırasında saha kenarındaki tripod kameranın ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle karnına darbe alan oyuncu yerde kaldı ve sağlık ekipleri hemen sahaya girdi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Doué, karşılaşmanın 52. dakikasında kenara alınmak zorunda kaldı.

Bir önceki turda Galatasaraylı Noa Lang’ın reklam panolarına parmaklarını sıkıştırarak sakatlık yaşaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Anfield’da yaşanan bu son olay, saha kenarı güvenliği konusunu bir kez daha tartışmaya açtı.



#Şampiyonlar Ligi
#Liverpool
#Paris Saint Germain
#Desire Doue
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
