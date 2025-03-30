Ankara Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erkan Sözeri ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.