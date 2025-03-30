Ankara Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

Erkan Sözeri, Keçiörengücü'nde 1.43 maç başı puan ortalaması yakaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erkan Sözeri ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Başkent temsilcisi, ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmişti.
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