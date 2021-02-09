Spor Ankaragücü Hikmet Karaman ile anlaştı
SÜPER LİG

Ankaragücü Hikmet Karaman ile anlaştı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hikmet Karaman
Hikmet Karaman

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, aradığı hocayı buldu. Ankara ekibinde Başkan Fatih Mert, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile anlaştıklarını duyurdu. 60 yaşındaki tecrübeli hoca bu akşam Ankara'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in yaptığı açıklama "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ligde 22 karşılaşmada 5 galibiyet alan MKE Ankaragücü, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 18 puan topladı. Ankara ekibi ligde 20. sırada yer alıyor.



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