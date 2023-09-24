Süper Lig'in 6.haftasında Ankaragücü ile TÜMOSAN Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Rijad Bajic kaydederken, Konyaspor'un golü 28. dakikada Ahmet Oğuz'dan geldi.

Bu sezon 3. beraberliğini alan Ankaragücü puanını 6'ya çıkardı. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Konyaspor ise puanını 9 yaptı.