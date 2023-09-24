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ÖZET | Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Süper Lig'in 6.haftasında Ankaragücü ile TÜMOSAN Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:59 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor

Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor

Süper Lig'in 6.haftasında Ankaragücü ile TÜMOSAN Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Rijad Bajic kaydederken, Konyaspor'un golü 28. dakikada Ahmet Oğuz'dan geldi.


Bu sezon 3. beraberliğini alan Ankaragücü puanını 6'ya çıkardı. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Konyaspor ise puanını 9 yaptı.

Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor maç özeti

GOL

3. dakikada Hanousek’in sol kanattan ceza sahası içine verdiği pasta altıpasta topla buluşan Bajic düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağları gönderdi. 1-0

24. dakikada Ankaragücü’nün kendi yarı sahasında yaptığı pas hatasında topu önünde bulan Oliveria, ceza yayı içinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

GOL

28. dakikada Sitya’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı Ahmet Oğuz aldı. Oğuz’un kale önünde yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

64. dakikada Pedrinho’nun sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kimse topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.




#Süper Lig
#Ankaragücü
#Tümosan Konyaspor
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