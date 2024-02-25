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Spor

Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu ile yola devam

Kayserispor'a yenildikleri maçın ardından "istifa sinyali" veren Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yönetim kurulu ve futbolcularla görüştüklerini belirterek, "Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz" dedi.

18:35 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 18:35 - 25/02/2024 Pazar
Teknik direktör Emre Belözoğlu
Teknik direktör Emre Belözoğlu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yönetim kurulu ve futbolcularla görüştüklerini belirterek kararını verdi.


Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her anlamda içinde birçok hikayesi olan zor ve farklı bir sezon geçirdiklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir toplantı gerçekleştirdik. Futbolcularımızla da bir araya gelip bir değerlendirme yaptık. Daha önce camiamıza verdiğimiz bir söz vardı. O sözü tutacağız. Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz. Bu şehri, bu camiayı çok seviyorum. Taraftarlarımız; futbolcularımıza ve bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler"


MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.


Sarı-lacivertliler, ilk devreyi 2-0 önde tamamladığı maçta deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.







#Ankaragücü
#Emre Belözoğlu
#Trendyol Süper Lig
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