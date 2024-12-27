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Ankaragücü'nde yeniden Kemal Özdeş dönemi

Ankaragücü'nde yeniden Kemal Özdeş dönemi

16:4627/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Teknik direktör Kemal Özdeş
Teknik direktör Kemal Özdeş

MKE Ankaragücü, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Özdeş ve ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


MKE Ankaragücü, sezon başında da Özdeş'i göreve getirmiş ancak taraflar lig başlamadan yollarını ayırmıştı. Kemal Özdeş'ten sonra sezona Cihat Arslan'la başlayan ve daha sonra Kenan Koçak'la yola devam eden MKE Ankaragücü, ligin ikinci bölümünde takımı yeniden Kemal Özdeş'e emanet etti.


Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümde 24 puan toplayan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunuyor.








#MKE Ankaragücü
#Kemal Özdeş
#Trendyol 1. Lig

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