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Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı

Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı

19:4426/12/2024, Perşembe
AA
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Zİraat Türkiye Kupası
Zİraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanacak ilk hafta maçlarının programını açıkladı.


4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak 2025'te oynanacak müsabakaların programı şöyle:
7 OCAK SALI

13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21.00 Antalyaspor - Kocaelispor


8 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

15.30 Eyüpspor - Boluspor

18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Başakşehir FK


9 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK - Göztepe

15.30 Çorum FK - Konyaspor

18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe


Bu turda müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacaktır.






#Ziraat Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trabzonspor

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