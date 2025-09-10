Yeni Şafak
Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu

15:3510/09/2025, Çarşamba
AA
Recep Karatepe son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Recep Karatepe getirildi.

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Recep Karatepe oldu.


Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Recep Karatepe ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüze görevinde üstün başarılar diler, camiamıza, taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.


2. Lig'in ilk 3 haftasında 1 puan alan MKE Ankaragücü, son maçında Elazığspor'a 4-1 yenilmişti.





