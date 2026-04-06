Antalyaspor 5 hafta sonra kazandı

11:266/04/2026, Pazartesi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile ikas Eyüpspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Antalyaspor'dan Nikola Storm, gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Hesap.com Antalyaspor, 5 hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Ligin 22. haftasında Samsunspor'u iç sahada 3-1 yendikten sonra oynadığı maçlarda kazanamayan Akdeniz temsilcisi, bu müsabakalarda Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0, Gaziantep FK'ye iç sahada 4-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe ile iç sahada 2-2, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, 14. sıradan girdiği 28. haftada dün sahasında ikas Eyüpspor'u konuk ettiği maçı 3-0 kazanarak 5 hafta sonra yeniden üç puanla tanıştı.

Puanını 28'e çıkaran Antalyaspor, 13. sıraya yükseldi.

Van de Streek Storm ve Ballet'ten skora katkı

Eyüpspor maçında ağları sarsan Hollandalı oyuncu Sander Van de Streek bu sezon ligdeki beşinci, Belçikalı futbolcu Nikola Storm dördüncü, İsviçreli oyuncu Samuel Ballet üçüncü golüne ulaştı.

Sezon içinde sahasında dördüncü galibiyet sevincini yaşayan Hesap.com Antalyaspor, 29. haftada 10 Nisan Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.



12. Yargı Paketi Meclis yolunda! Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: İş Dünyası ve infaz düzenlemesi için kritik detaylar