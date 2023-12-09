Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Ligin 15. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Veysel Sarı ve 13. dakikada Adam Buksa kaydetti.
Konuk takımın tek golü, 42. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Karagümrük'ün maçta filelere giden iki golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Erdal Rakip'in 45+3. dakikada direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle Antalyaspor ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.
Antalyaspor bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükseltti. Fatih Karagümrük'ün puanı ise 17'de kaldı.