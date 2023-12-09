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Spor

Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Antalyaspor, Süper Lig'de konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü iki golle mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar 45 dakikayı 10 kişi oynadı. Antalyaspor-Fatih Karagümrük maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:31 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:32 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nuri Şahin ve öğrencileri
Nuri Şahin ve öğrencileri

Ligin 15. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.


Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Veysel Sarı ve 13. dakikada Adam Buksa kaydetti.


Konuk takımın tek golü, 42. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Karagümrük'ün maçta filelere giden iki golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.


Erdal Rakip'in 45+3. dakikada direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle Antalyaspor ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.


Antalyaspor bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükseltti. Fatih Karagümrük'ün puanı ise 17'de kaldı.


Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük maç özetini izlemek için








#Süper Lig
#Antalyaspor
#Fatih Karagümrük
1 saat önce
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