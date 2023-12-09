Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15.hafta karşılaşmasında kendi evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika (22') Sacha Boey, (29') Kerem Aktürkoğlu ve (90+5') Mauro Icardi(P) kaydetti. Galatasaray, bu galibiyetle birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray-Adana Demirspor maçının özetini haberin içerisinde bulunan link üzerinden izleyebilirsiniz.