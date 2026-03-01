Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Antalyaspor maçında Fenerbahçelileri çıldırtan ikili: "Berbatsınız!"

Antalyaspor maçında Fenerbahçelileri çıldırtan ikili: "Berbatsınız!"

20:491/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Devrenin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, iki futbolcusuna sosyal medyadan tepki yağdırdı.

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulanan sarı-lacivertliler, kritik mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapattı.

Maçın büyük bölümünde etkisiz oynayan Fenerbahçe, 43. dakikada Soner Dikmen'in golüne engel olamadı. Yenilen gol sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada iki futbolcu kaleci Ederson ile Yiğit Efe'ye tepki gösterdi.

Son haftalardaki performanslarıyla tepki çeken iki isim, golde de başroldeydi. Yiğit Efe, rakibine ceza sahası içerisinde müdahale edemezken, Ederson'un kaledeki pozisyon alışı gole sebebiyet verdi.

Fenerbahçeli taraftarların Ederson - Yiğit Efe yorumları şu şekilde;



#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Ederson
#Yiğit Efe Demir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED toplantı takvimi 2026: ABD Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta?