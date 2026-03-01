Antalyaspor maçında Fenerbahçelileri çıldırtan ikili: "Berbatsınız!"

Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Devrenin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, iki futbolcusuna sosyal medyadan tepki yağdırdı.
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulanan sarı-lacivertliler, kritik mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapattı.
Maçın büyük bölümünde etkisiz oynayan Fenerbahçe, 43. dakikada Soner Dikmen'in golüne engel olamadı. Yenilen gol sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada iki futbolcu kaleci Ederson ile Yiğit Efe'ye tepki gösterdi.
Son haftalardaki performanslarıyla tepki çeken iki isim, golde de başroldeydi. Yiğit Efe, rakibine ceza sahası içerisinde müdahale edemezken, Ederson'un kaledeki pozisyon alışı gole sebebiyet verdi.