Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

Tuğçe Erginkoç
20:231/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlar kervanına bir isim daha katıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekerken, bir isim daha oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçın henüz 18. dakikasında Nelson Semedo, yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleye devam edemedi.

Portekizli yıldızın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.



