Fenerbahçe'de şok gelişme: Antalyaspor maçında yok

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer alamayacağı açıklandı.

Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Kulüp, teknik direktör Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer alamayacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.



#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Antalyaspor
