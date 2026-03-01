Fenerbahçe'de şok gelişme: Antalyaspor maçında yok

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.