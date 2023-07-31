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Spor

Ante Rebic: Buraya şampiyonluk için geldim

Beşiktaş’ın yeni transferi Ante Rebic açıklamalarda bulundu. Hırvat yıldız, Beşiktaş'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

21:05 . 31/07/2023 Monday
Yeni Şafak
Ante Rebic

Ante Rebic

Beşiktaş’ın yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takıma şampiyonluk için geldiğini söyledi.


Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu, “İyi hissediyorum. Böyle büyük bir kulüpte olduğum için mutlu ve onurluyum. Takım arkadaşlarım ve hocamla buluşmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.


Sahada tamamen oyuna konsantre olduğunu belirten Rebic, şunları kaydetti:


"Saha dışında normal biriyim. Pozisyonum sol açık ama yardımcı forvet olarak da oynayabilirim. Kendimi bu pozisyonda rahat hissediyorum. Buraya şampiyonluk için geldim. Ayrıca goller ve asistler için de geldim. En iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarlar her maçı kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı bekleyebilirler."


Sağlık kontrollerinden geçti

Beşiktaş’ın yeni transferi Ante Rebic, sağlık kontrollerinden geçti.


Detaylı kan tetkikleri yapılan Rebic'in ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapıldı. Hırvat oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



#Rebic
#Beşiktaş
#Transfer
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