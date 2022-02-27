Arda Güler için görüşmeler başladı: 5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak

Arda Güler, son dönemde taraftarları en çok heyecanlandıran futbolcuların başında geliyor.

Fenerbahçe’nin iç transferde önceliği 17 yaşına giren Arda Güler’in sözleşmesini uzatmak. Yönetim genç orta saha oyuncusuyla 5 yılık bir sözleşme imzalamak isterken, Arda Güler’in ailesiyle görüşmelere başladı.

Arda ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak ve bu anlaşma 18 yaşına girdiğinde devreye girecek.

Ferdi Kadıoğlu imzaya kaldı

Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile de sözleşme süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe, 4 yıllığına anlaştığı bildirilen oyuncunun menajeriyle son detayları görüşerek transfere noktaya koyacak.

Bu arada Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi’nin dün çekilen MR’ında sağ ayağında kanama ve 2. derece zorlanma saptandığı açıklandı.

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FOTOĞRAF 14 Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda Güler, haber-fotoğraf çalışmasında ilk röportajını verdi. Top toplayıcı olarak yer aldığı A takım maçlarında yaşadığı heyecanı ve hedeflerini anlatan Arda Güler, futbolcu olmaya dair heyecanından bahsetti. Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından 'gecikme' fırçası yiyen 'ikibuçukluklar' için, 'golü ikibuçukluk attı', 'asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı', 'sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları' şeklinde yorumlar ve 'Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor', 'Maçın adamı top toplayıcı çocuk' başlıklı haberler yapılır. 'İkibuçukluk' tabirinin kullanılmasına ilişkin ise 'Aldıkları 2,5 liralık yevmiye' nedeniyle diyen var, 'Spor Toto yazan eşofman giyiyorlardı, Spor Toto şans oyununun da kolonu 2,5 liraydı' ifadesini kullanan ya da 'Maçlarda sahaya atılan 2,5 liraları topladıkları için' yakıştırmaları yapanlar mevcut. Arda Güler, 13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı. Bu heyecanını anlatan Arda, 'Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı' dedi. Yine Trabzonspor maçındaki anısını aktaran Arda, \"Karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun (Uğur Demirok) yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da 'Penaltıyı ben kullansam gol yapardım' dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi' diye konuştu. Arda Güler, idollerinin sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza ile şu anki takım arkadaşı İrfan Can Kahveci olduğunu dile getirdi. 'Alex benim idolüm. Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can Kahveci'yi de çok izliyorum' diyen genç oyuncu, şu anda 16 yaşında İrfan Can'la aynı formayı terletiyor. Genç yıldız adayı, Gençlerbirliği'nin Beninli futbolcusu Stephane Sessegnon'a olan sevgisini de 'Hep onu izliyorum. Kendisiyle tanışma mutluluğunu yaşadım ve ondan '10 numara' olabilmenin sırlarını öğrendim' ifadeleriyle anlattı. Gençlerbirliği altyapısından Ocak 2020'de Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk profesyonel maçlarına çıktı. Sarı-lacivertli formayla toplamda 7 kez sahaya çıkan 16 yaşındaki Arda, Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yaparak performansıyla göz doldurmuştu. Arda Güler Arda Güler ve ailesi 'İkibuçukluktan' Fenerbahçe'ye: İşte Türk futbolunun yeni yıldız adayı Arda Güler'in hikayesi Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirmeye başladı. BiP'te paylaş

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