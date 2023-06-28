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Spor

Arda Güler ile son görüşme yapılacak

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in geleceği henüz netlik kazanmadı. Dünya devleri, 18 yaşındaki oyuncu için transfer çalışmalarını sürdürürken, Fenerbahçe'nin son bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
10:14 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Güler'in serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro.

Arda Güler'in serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro.

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Arda Güler ve temsilcisiyle bir görüşme daha gerçekleşecek. Yönetim, bayram sonrası genç futbolcu ve babasıyla görüşecek. Sarı-lacivertlilerin, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Arda Güler'i ikna edebilmek için yeni bir sözleşme önereceği ve yıllık ücretini takım seviyesine çıkarmayı teklif edeceği belirtildi.


Görüşmeleri İstanbul'da babası Ümit Güler yaparken, Bodrum'da tatil yapan Arda Güler de gelişmeleri oradan takip ediyor. İspanya'nın spor gazetelerinden Sport gazetesi, Arda Güler'in Barcelona'nın hedefinde olmaya devam ettiğini, ancak transferin karmaşık olduğunu, sebebinin ise temsilcisinin çıkış maddesi olan 17.5 milyon Euro yerine 20 milyon Euro üzerindeki talepleri olduğunu yazdı.


Ayrıca İspanyol basını, Arda Güler'in Sevilla ile anlaştığını ve Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla son bir kez daha masaya oturup, ikna etmeye çalışacağını iddia etti.



#Fenerbahçe
#Arda Güler
#İsmail Kartal
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