|
Spor

Montella’dan sakatlık açıklaması: ‘Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu…’

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta dün akşam deplasmanda Galler’e konuk oldu. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Maçın son dakikalarında Arda Güler ayağına aldığı darbe sonrası oyundan çıktı. Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı sebebiyle 64. dakikada oyuna dahil oldu. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella iki yıldızın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

15:02 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:04 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Montella’dan Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması
Montella’dan Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması
A Milli Futbol Takımı'mız,
B Grubu maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç sonrasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler’in ve Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI?

Maç sonrasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam Arda Güler’in ve Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlıkları hakkında sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz. Arda bir darbeden dolayı çıktı. Hakan'ı da cumartesi günü değerlendireceğiz. Bugün 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk ve riske girmedik onun için."

"HAKAN GİRİNCE FARKI GÖREBİLDİK"

"Kendisi sahaya girdikten sonra farkı görebildik. Sadece bizler için değil Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarıda bunları net bir şekilde gördük."

"TAKIMI 10 KİŞİ KALINCA DAHA ÇOK BEĞENDİM"

"Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Daha fazlasını da beklemiyorduk. 7 Temmuz gibi turnuvayı bitirdik. Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz."

"SOL BEKTE EKSİKLİĞİMİZ VAR"

"O pozisyonda biraz eksiğimiz var sakatlıklardan dolayı. Emir'in stoper olduğunu biliyoruz ama bu maçlık bu şekilde ihtiyacımız vardı."

"FERDİ'NİN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK AMA.."

"Ferdi çok iyi bir futbolcu, eksikliğini hissettik ama ben elimdeki oyuncularla işimi hallederim. Emirhan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Gelecekte de çok yararlı bir futbolcu olacağına inanıyorum."

"TARAFTARLARIN 12. ADAM OLACAĞINA EMİNİM"

"12. adam olacaklarına eminim. Pazartesi günü çok büyük bir destek bekliyorum. Her seferinde öyle yaptıklarını biliyorum, o yüzden onların desteğine ihtiyacımız var."




#Arda Güler
#Hakan Çalhanoğlu
#Türkiye
30 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmenlere kırtasiye desteği ne zaman verilecek 2024? Eğitim Ödeneği ne zaman yatar, tarih açıklandı mı?