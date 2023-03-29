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Spor

Arda Turan: "İnanıyorum ki turnuvaya gidecekler"

A Milli takımın Hırvatistan karşılaşması öncesinde milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödüllendirdiği eski milli futbolcu Arda Turan, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Maçın başında çok gol kaçırdık. Atsaydık farklı olurdu" dedi. Turan'ın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:41 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Turan milli takım formasını tam 100 kez giyerken, 16 gol 25 asist yaptı.

Arda Turan milli takım formasını tam 100 kez giyerken, 16 gol 25 asist yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Arda Turan, Hırvatistan karşılaşması öncesinde milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödüllendirildi.


Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turan, maç öncesi aldığı ödül hakkında gurur duyduğunu dile getirirken, “Bu nazik davranışları için UEFA’ya ve federasyona çok teşekkür ederim. Milli formayı giymek herkes için çok değerli. Bugün gerçekten onur duydum. Takıma gelince de üzüldük ama bu uzun bir yolculuk. Bu yolculukta bunlar var. Çok yetenekli ve kaliteli bir takımımız var. İnanıyorum ki turnuvaya gideceklerdir. Bugün olmadı ama sonrasında toparlanacaklardır” şeklinde konuştu.

"Atsaydın farklı olurdu"

Turnuvaya gideceklerine inandığını söyleyen Arda Turan, “Elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Maçın başında çok gol kaçırdık. Atsaydık farklı olurdu. O yüzden inanıyorum ki çok daha iyi olacağız. Turnuvaya gideceğimize sonuna kadar inanıyorum. Önemli olan bu anlarda hep beraber birlik olup ayağa kalkmak. O takımın içinde de o yetenekte lider ve kaliteli oyuncular da var. İnşallah bizi bir an önce turnuvaya götüreceklerdir” ifadelerini kullandı.




#Euro 2024
#Arda Turan
#Türkiye
#Hırvatistan
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