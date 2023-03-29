Arda Turan: "İnanıyorum ki turnuvaya gidecekler"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turan, maç öncesi aldığı ödül hakkında gurur duyduğunu dile getirirken, “Bu nazik davranışları için UEFA’ya ve federasyona çok teşekkür ederim. Milli formayı giymek herkes için çok değerli. Bugün gerçekten onur duydum. Takıma gelince de üzüldük ama bu uzun bir yolculuk. Bu yolculukta bunlar var. Çok yetenekli ve kaliteli bir takımımız var. İnanıyorum ki turnuvaya gideceklerdir. Bugün olmadı ama sonrasında toparlanacaklardır” şeklinde konuştu.