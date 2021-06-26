Arda Turan'dan dikkati çeken beğeni

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona ermesine rağmen yeni sezon çalışmalarında yer alan Arda Turan, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.
34 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın kendisi için yaptığı olumsuz yorumu beğendi.
Turan'ın beğeni yaptığı yorumda, "Galatasaray'da yeni sezonda Selçuk İnan (yardımcı antrenör), Feghouli ve Arda Turan kesinlikle olmamalı" ifadeleri yer aldı.
- Takımla birlikte idmanlara çıkan Arda Turan'ın sarı kırmızılılarla 1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
Arda Turan'ın beğendiği tweet👇 pic.twitter.com/90Vht9X2EY
Arda Turan'ın beğendiği tweet👇 pic.twitter.com/90Vht9X2EY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 26, 2021