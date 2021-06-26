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Arda Turan'dan dikkati çeken beğeni

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, bir taraftarın kendisi için yaptığı "Yeni sezonda takımda olmamalı" şeklindeki bir paylaşımını beğendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turandan dikkati çeken beğeni
Geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 34 maçta 4 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona ermesine rağmen yeni sezon çalışmalarında yer alan Arda Turan, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.

34 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın kendisi için yaptığı olumsuz yorumu beğendi.

Turan'ın beğeni yaptığı yorumda, "Galatasaray'da yeni sezonda Selçuk İnan (yardımcı antrenör), Feghouli ve Arda Turan kesinlikle olmamalı" ifadeleri yer aldı.

  • Takımla birlikte idmanlara çıkan Arda Turan'ın sarı kırmızılılarla 1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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