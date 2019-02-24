Arda Turan'ı atan hakeme 25 haftadır Başakşehir maçı verilmiyor

Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ı geçtiğimiz sezonun 32. haftasında kırmızı kartla oyundan atan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, o mücadeleden bu yana İstanbul ekibinin maçlarına atanmıyor.

Başakşehir'in Bursaspor ile oynayacağı 23. hafta maçını Halis Özkahya yönetecek. Yusuf Namoğlu MHK'sının yerine gelen yeni MHK, bu sezon ilk kez bir haftanın hakemlerini atadı. Yaşar Kemal Uğurlu bu atamada yine Başakşehir maçına verilmedi.

Görevini bırakan Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'de bu sezon hiçbir Başakşehir maçına atanmayan Uğurlu için yeni MHK'nın ilerleyen haftalarda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.

Arda Turan, 32. haftada oynanan Sivasspor maçında yan hakem Erdinç Sezertam'a yönelik müdahalesi nedeniyle müsabaka hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyundan atılmış ve 16 maç ceza almıştı. Milli futbolcunun bu cezası yapılan itiraz sonrasında 10 maça düşürülmüştü.