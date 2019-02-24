SÜPER LİG

Arda Turan'ı atan hakeme 25 haftadır Başakşehir maçı verilmiyor

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, geçtiğimiz sezonun 32. haftasında oynanan Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik müdahalesi nedeniyle müsabaka hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Milli futbolcuya bu karşılaşmada kırmızı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, tam 25 haftadır Başakşehir maçlarına atanmıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan, geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Sivasspor karşısında gördüğü kırmızı kartla 16 maç ceza almıştı. Milli futbolcunun cezası itiraz sonrasında 10 maça düşürülmüştü.

Arda Turan, geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Sivasspor karşısında gördüğü kırmızı kartla 16 maç ceza almıştı. Milli futbolcunun cezası itiraz sonrasında 10 maça düşürülmüştü.

Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ı geçtiğimiz sezonun 32. haftasında kırmızı kartla oyundan atan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, o mücadeleden bu yana İstanbul ekibinin maçlarına atanmıyor.

Başakşehir'in Bursaspor ile oynayacağı 23. hafta maçını Halis Özkahya yönetecek. Yusuf Namoğlu MHK'sının yerine gelen yeni MHK, bu sezon ilk kez bir haftanın hakemlerini atadı. Yaşar Kemal Uğurlu bu atamada yine Başakşehir maçına verilmedi.

Görevini bırakan Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'de bu sezon hiçbir Başakşehir maçına atanmayan Uğurlu için yeni MHK'nın ilerleyen haftalarda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.

  • Arda Turan, 32. haftada oynanan Sivasspor maçında yan hakem Erdinç Sezertam'a yönelik müdahalesi nedeniyle müsabaka hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyundan atılmış ve 16 maç ceza almıştı. Milli futbolcunun bu cezası yapılan itiraz sonrasında 10 maça düşürülmüştü.

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