Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı

Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Anne ve babasının yanına defnedildi

Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.

30 Ekim'de 60'ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.

Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Futbol dünyasını üzüntüye boğan haber Arjantin’den geldi. Kasım ayında beyin ameliyatı geçiren ve bir süredir Tigre’deki evinde olan Maradona, kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Arjantin basını olmak üzere dünyanın önde gelen medya kuruluşları üzücü haberi haberi duyurdu.Arjantin Milli Takımı’nın yanı sıra Napoli ve Boca Juniors’un da efsanesi olan yıldız isim Barcelona’da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti.1986 yılında oynanan Dünya Kupası’nda Arjantin futbol takımının kaptanlığını yapan ve adını tarihe yazdıran Arjantinli futbolcu Diego Maradona’nın ölümü tüm dünyada üzüntüye neden oldu.Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın hayatını kaybettiğini doğrularken 'her zaman kalbimizde olacaksın' mesajını paylaştı;La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed— AFA (@afa) November 25, 2020 Pele'den Maradona için taziye mesajıBrezilyalı efsane futbolcu Pele, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Pele'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Ne üzücü bir haber. Ben mükemmel bir arkadaşımı, dünya bir efsaneyi kaybetti. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Allah ailesine güç versin." ifadeleri kullanıldı.Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA— Pelé (@Pele) November 25, 2020 Şampiyonlar Ligi’nde Maradona için saygı duruşu yapılacakKalp krizi nedeniyle Arjantin’de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona için bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Maradona’nın ölüm haberi futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, UEFA, efsane futbolcu için flaş bir karar aldı. UEFA’dan yapılan açıklamada, "Bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" denildi.Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde #Maradona için saygı duruşu yapılacak 🙏 pic.twitter.com/pRuEPysMkO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından neler oldu?Hayatını kaybeden Maradona için ülkesi Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi. pic.twitter.com/JlHSLDh6NG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 Napoli'de taraftarlar #Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara döküldü 👀 pic.twitter.com/Ozgz7VvXPR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 Napoli Kulübü, Diego Armando #Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından stadyumunun ismini değiştirme kararı aldı San Paolo 🔁 Diego Maradona pic.twitter.com/fEjolqyJRD— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 Diego Armando Maradona kimdir?Diego Armando Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Buenos Aires’te doğdu. 20 Ekim 1976 tarihinde 16 yaşındayken Argentinos Juniors adlı kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 1976 ve 1981 yılları arasında çıktığı 167 maçta 115 gole imza attıktan sonra 1 milyon Euro karşılığında Boca Juniors kulübüne transfer oldu. 1982 Dünya Kupası’ndan sonra İspanyol kulübü FC Barcelona’ya 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve dönemin en pahalı oyuncusu unvanını aldı. Maradona’nın Barcelona macerası kısa sürdü. Athletic Bilbaolu Andoni Goikoetxea ile girdiği mücadelede ayak bileği kırıldı. Daha sonra kulüp başkanı Josep Lluis Nunez ile anlaşmazlık yaşayan Maradona 1984 yılında İtalya Serie A takımı Napoli’ye 6.9 milyon Euro karşılığında transfer olarak yeni rekor kırdı. Maradonalı Napoli 1986-1987 ve 1989-1990 sezonlarında lig şampiyonu oldu. 1992’de Napoli’den ayrıldıktan sonra 1 yıl Sevilla’da oynadı. 1993 yılında Newell’s Old Boys’a transfer oldu ve 1995’te de Boca Juniors’a geri döndü.Arjantin Milli Takımı adına 91 milli maça çıkarak 34 gol attı. 1986 Dünya Kupası’nda, Batı Almanya’yı finalde 3-2 yenen Arjantin Milli Takımı’nda kupaya uzandı. O maçtan sonra Altın Top ödülü aldı. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere’yi 2-1’i yendikleri maçta iki golü de Maradona atmıştı. İlk golü eliyle attığı için de o gole, "Tanrı’nın eli" yorumunu yapmış ve uzunca süre konuşulmuştu. Ayrıca aynı maçtaki ikinci golü de 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti.2008 yılında getirildiği Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ise 15 ay sonra istifa etmiştiBaşarıları;-FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu1978 Arjantin-FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu1986 Arjantin-FIFA Dünya Kupası 2.liği1990 Arjantin-Artemio Franchi Kupası Şampiyonluğu1993 Artemio Franchi Kupası-İtalya Seria A Şampiyonluğu1987 Napoli1990 Napoli-İtalya Kupası Şampiyonluğu1987 Napoli-UEFA Kupası Şampiyonluğu1989 Napoli-İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu1991 NapoliGaleri: Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona

Maradona’nın hayranlarıyla, polis arasında arbede çıktı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın başkent Buenos Aires'te düzenlenen cenaze töreninde sevenleriyle polis arasında arbede çıktı. Maradona'ya veda etmek isteyen kalabalık, gece saatlerinde cenaze merasimi için naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya girdi.

Maradona'nın naaşı farklı bir salona taşındı

Önce Casa Rosada'nın önündeki Mayıs Meydanı'nda bulunan bariyerleri aşan kalabalık, başkanlık binasının iç avlusuna girdi. Güvenlik güçlerinin, başkanlık binasına girenlere göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle Casa Rosada'da durum kısa süreliğine sakinleştirildi. Olaylar nedeniyle Maradona'nın naaşı, bulunduğu salondan çıkarılarak farklı bölüme taşındı.

Maradona'ya bu sözlerle veda etti: Büyük bir futbolcuydu ama sportmen değildi 1970'ten 1990'a kadar 125 maçta formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın bu alanda rekorunu elinde tutan Shilton, Maradona'nın ölümü sonrası Daily Mail gazetesinde bir yazı kaleme aldı."Şüphesiz karşılaştığım en iyi futbolcuydu"71 yaşındaki eski file bekçisi, kalp krizi sonucu 60 yaşında ölen Maradona'nın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Onu bu kadar genç yaşta kaybettiğimiz için üzgünüm. Özel bir yetenekti ve şüphesiz karşılaştığım en iyi futbolcuydu. Ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Asırlar geçse de unutulmayacak...#Maradona pic.twitter.com/tzeJ84EpgA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 "O gün neler yaşanacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik"Shilton, Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye önce eliyle, 4 dakika sonra ise topu 60 metre taşıyıp 5 kişiyi çalımlayarak attığı goller için, şunları kaydetti:"O gün neler yaşanacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik. İkimiz arasındaki hava topu mücadelesinde topa kafasıyla ulaşamayacağını biliyordum. Topu eliyle ağlara gönderdi. Açık bir kural ihlaliydi, hileydi. Gol sevinci için koşarken bile iki defa hakeme baktı. Çünkü herkes gibi o da ne yaptığını biliyordu. Kısa süre sonra o harika golü attı. Biz hala önceki pozisyonu hazmetmeye çalışıyorduk. Muhteşem bir goldü ama elle oynadığı pozisyon sonucu skor 1-0 olmasa, ikinci golü atamazdı."“İngiltere’ye bir de sağ elimle gol atmanın hayalini kuruyorum”👤Diego Armando #Maradona pic.twitter.com/TN68pRSzyn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 "Özür dileyeceğini bilsem seve seve onun elini sıkardım"Maradona'nın elle attığı golü yıllarca unutamadığını dile getiren Shilton, "Onunla ilgili asıl rahatsız olduğum şey, yaptığı için asla özür dilememesiydi. Özür dilemek yerine 'Tanrının eli' benzetmesini yaptı ki bu çok yanlıştı. Büyük bir futbolcuydu ama ne yazık ki sportmen biri değildi. Yıllarca ikimizi bir araya getirmek istediler. Özür dileyeceğini bilsem seve seve onun elini sıkardım. Fakat buna dair hiçbir işaret görmedim. Umarım o gol Maradona'nın mirasını lekelemez" yorumunu yaptı.İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi: Maradona'nın ölümünü böyle duyurdularGaleri: Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona

Gözaltına alınanlar oldu

Cenaze töreninin belirlenen saatte bitirileceğinin açıklanması üzerine başkanlık binasına yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Maradona'nın hayranlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Polis, sert cisimler atan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çatışma nedeniyle yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.