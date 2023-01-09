Spor Arnavutluk Milli Takımının yeni teknik direktörü Sylvinho oldu
FUTBOL FUTBOL

Arnavutluk Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Sylvinho oldu

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Brezilyalı teknik adam Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) kadar sürecek görevi için resmi imzayı attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Arnavutluk Milli Takımının yeni teknik direktörü Sylvinho oldu
Sylvio Mendes Campos Junior

Başkent Tiran'daki Arnavutluk Futbol Federasyonunun (FSHF) genel merkezi Futbol Evi'nde Brezilyalı çalıştırıcı için imza töreni düzenlendi. FSHF Başkanı Armand Duka, burada yaptığı konuşmada, Sylvinho ile EURO 2024'ün bitimine kadar anlaşma sağladıklarını aktararak, "Bu, EURO 2024'e katılım için hedefimizin net olduğunu gösteriyor." dedi.

"Hak ettiğimiz yerde olacağız"

Sylvinho da Arnavutluk'a elinden gelenin en iyisini yapmak için geldiğini vurgulayarak, "Olumlu sonuçlar almak, bu milli takımı hak ettiği yere, önemli yerlere götürmek gibi büyük bir isteğimiz var. Bunun için buradayız." diye konuştu.

Öte yandan, Sylvinho'nun yardımcılıklarına Arjantinli Pablo Javier Zabaleta Girod ile Brezilyalı Dorival Guidoni Junior getirildi.

Önemli takımlarda oynadı

Kariyerinde; Corinthians, Arsenal, Celta Vigo, Barcelona ve Manchester City gibi takımlarda top koşturan Sylvinho, yardımcı antrenör ve teknik direktör görevlerinde de bulunmuştu.

  • Sylvinho, 2019'da takımın başına geçen İtalyan futbol adamı Edoardo Reja'nın yerine bu görevi üstlenecek.
Derbi sonrası olay

Derbi
sonrası olay

Yoldan geçen kişiye bıçak çekip saldırdı.
Futbolu Göztepede bırakmak istiyorum

'Futbolu Göztepe'de
bırakmak istiyorum'

​Jahovic Göztepe'ye dönmek istiyor.
15 maçceza gündemde

15 maç
ceza gündemde

​Uruguay, 3 futbolcu için FIFA'ya savunma verdi.
Ceylan VAR'da

Ceylan VAR'da

Alanyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu.
Gol krallığına oynuyor

Gol krallığına oynuyor

​Mbaye Diagne Karagümrük'te kendini buldu.
'Büyük saygısızlık'

'Büyük saygısızlık'

​Real Madrid'den federasyon başkanına Zidane tepkisi.
Akademi <br>zorunluluğu geliyor

Akademi
zorunluluğu geliyor

Süper Lig ve 1. Lig'le ilgili alınan kararı açıkladı.
'Fenerbahçe dua etsin <br>6-0 olmadı'

'Fenerbahçe dua etsin
6-0 olmadı'

Tecrübeli gazeteci derbiyi değerlendirdi.
'Sen kime kızdın?'

'Sen kime kızdın?'

Nihat Kahveci kırmızı kart gören İrfan Can'a sitem etti.
Ayrılık görüşmesi başladı

Ayrılık görüşmesi başladı

​Weghorst'un menajeri Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Elif attı<br>Napoli kazandı

Elif attı
Napoli kazandı

​İtalya Serie A'da Napoli, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti.
Sosyal medyada <br>gündem olan tahmin

Sosyal medyada
gündem olan tahmin

"Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olur, Galatasaray ilk 2'ye giremez"
'Oyuncuları uyaracağım'

'Oyuncuları uyaracağım'

Dursun Özbek 3-0'ı beğenmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.