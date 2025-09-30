Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arsenal'dan Saliba'ya yeni sözleşme

Arsenal'dan Saliba'ya yeni sözleşme

12:5330/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain ile Arsenal takımları Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Arsenal takımı oyunucusu William Saliba (2) da forma giydi.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain ile Arsenal takımları Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Arsenal takımı oyunucusu William Saliba (2) da forma giydi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Fransız futbolcu William Saliba'nın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "William Saliba bizimle yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı." denildi.


İngiliz basınında Saliba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

#Arsenal
#William Saliba
#Premier Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı?