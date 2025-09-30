Arsenal'dan Saliba'ya yeni sözleşme

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain ile Arsenal takımları Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Arsenal takımı oyunucusu William Saliba (2) da forma giydi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Fransız futbolcu William Saliba'nın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "William Saliba bizimle yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı." denildi.
İngiliz basınında Saliba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
