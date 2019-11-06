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Arsenal'de Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile yapılan maçta oyundan çıkarken taraftarlara tepki gösterdiği için tartışma konusu olan Arsenal'in İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın yerine kaptanlığa Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang getirildi.

Haber Merkezi AA
Arsenal'de taraftara küfür eden Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi.

Arsenal'de taraftara küfür eden Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Unai Emery, "Xhaka ile bir toplantı yaptım ve artık kaptan olmayacağını ona ilettim. Kararımı kabul etti. Bu konuda bir karar vermeliydim ve konu kapandı. Yolumuza devam etmeli ve sıradaki maça odaklanmalıyız. Kaptanlık için kadromuzda Aubameyang, Bellerin, Lacazette ve Mesut Özil var. Birinci kaptanımız Aubameyang olacak." ifadelerini kullandı.

Crystal Palace ile oynanan maçın 61. dakikasında skorda 2-2 eşitlik varken oyundan çıkan Xhaka, tribünlerin kendisine gösterdiği tepkiye el hareketleriyle karşılık vermişti. İsviçreli futbolcu, oyundan alınırken formasını çıkarıp doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Daha sonra Xhaka, sosyal medyadan paylaştığı mesajla taraftarlardan özür dilemişti.

Aubameyang bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
Aubameyang bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 9 gol kaydetti.

  • Yaşanan olayın ardından Xhaka'nın yerine Liverpool maçında İspanyol Hector Bellerin ve Wolverhampton mücadelesinde Aubameyang kaptan olarak sahaya çıkmıştı. Öte yandan Xhaka, Liverpool ve Wolverhampton maçlarından sonra Arsenal'ın bugün Portekiz'de Vitoria ile yapacağı karşılaşmanın kadrosuna da dahil edilmedi.

Arsenal'de Mesut Özil'den sonra Granit Xhaka krizi
Arsenal'de Mesut Özil'den sonra Granit Xhaka krizi

Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal sahasında Crystal Palace ile 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Londra ekibinin gollerini 7. dakikada Sokratis ve 9. dakikada David Luiz atarken, konuk ekibin golleri 32. dakikada Luka Milivojevic (penaltı) ve 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.Xhaka'dan taraftarlara küfürKarşılaşmanın 61. dakikasında Londra ekibinde Granit Xhaka oyundan alındı. Arsenal taraftarı, 27 yaşındaki oyuncunun oyundan alınmasını coşkuyla alkışladı. İsviçreli yıldız, saha kenarına gelirken taraftarlara tepki gösterdi ve "Sizi duyamıyorum" işareti yaparak küfür etti.Unai Emery: Xhaka yanlış yaptıMaçın ardından açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, "Xhaka yanlış yaptı, onunla konuşmalıyız. Biz taraftarlar için buradayız. Alkış ve eleştirilere saygı duymamız gerekiyor. Yaptığı şey kesinlikle doğru değildi." ifadelerini kullandı.Belhanda'dan skandal tepki gelmişti!Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Faslı oyuncu oyundan çıkarken Fransızca küfür etmiş ve mücadele sonrasında taraftarlardan özür dilemişti.Taraftar Özil'i istiyorArsene Wenger döneminde Real Madrid'e 42,5 milyon sterlin bonservis ödenerek kadroya dahil edilen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in yıldızı Emery ile bir türlü barışmadı.Londra ekibine geldiği ilk sezon 10 golü hazırlayan, Wenger dönemindeki 5 sezonda ise toplam 54 asist, 27 gollük performansıyla takımın skor yüküne büyük katkı sağlayan Mesut Özil, Emery yönetiminde ise geçen sezonu 2 asistle tamamladı.Özil'i antrenmanlarda yetersiz bulduğu basına yansıyan Emery, 31 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'in geride kalan 10 haftasında sadece bir kez ilk 11'de şans verdi.Arsenal, şampiyonluk parolasıyla başladığı ligin hemen başında 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle lider Liverpool'un 12 puan gerisine düşse de Emery'nin Mesut Özil'le ilgili tutumu değişmedi.Emery'den Mesut Özil eleştirilerine yanıtİngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıkladı.Son haftalarda Mesut Özil'in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil." ifadelerini kullandı.Arsenal'ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu sezon lig ve İngiltere Lig Kupası'nda birer kez forma giydi.The points are shared in north London.#ARSCRY&mdash; Arsenal (@Arsenal) October 27, 2019

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